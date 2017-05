"ఎమ్మెల్యే రవి ఓ నపుసంకుడు, ఆ దొంగ సొమ్ముకు చంద్రబాబు సమాధానమేంటి?"

ఎమ్మెల్యే గొట్టిపాటి రవికుమార్ ఒక నపుంసకుడు అని బలరాం తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. గత 10రోజుల నుంచి బలరాం పన్నుతున్న కుట్ర ఫలితమే ఇదని ఆయన ఆరోపించారు. ఈ ఘటన రవికుమారే ఉన్నారని మండిపడ్డారు.

English summary

Tdp MLC Karanam Balaram alleged that MLA Ravikumar was wantedly made attacks on his group in Addanki constituency