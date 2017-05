గొట్టిపాటి, కరణం వర్గీయుల మధ్య ఘర్షణ, ఇద్దరి మృతి, చంద్రబాబు సమాధానం చెప్పాలన్న కరణం

ప్రకాశం జిల్లాలో గొట్టిపాటి, కరణం వర్గీయుల మధ్య మరోసారి ఫ్యాక్షన్ గొడవలు చోటుచేసుకొన్నాయి. ఈ ఇద్దరు కూడ ఒకే పార్టీలో ఉన్నారు.అయితే ఈ రెండు గ్రూపులను సమన్వయపర్చారు చంద్రబాబునాయుడు. అయితే శుక్రవారం రాత

English summary

MLA Karanam Balaram and MLa Gottipati Ravikumar groups attack each and other on Friday night. In this incident 2 people dead, five members injured.