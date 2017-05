గొట్టిపాటి వల్లే అల్లర్లు, దమ్ముంటే ఫేస్ టు ఫేస్ తేల్చుకుందాం: కరణం సవాల్

అద్దంకి ఎమ్మెల్యే గొట్టిపాటి రవికుమార్ వల్లే నియోజకవర్గంలో అల్లర్లు చెలరేగుతున్నాయని టీడీపీ నేత కరణం వెంకటేష్ తీవ్రంగా స్పందించారు. ఘర్షణలతో గొట్టిపాటి రవికుమార్ రెచ్చగొడుతున్నారని అన్నారు.

Story first published: Saturday, May 20, 2017, 11:26 [IST]

English summary

Telugudesam leader Karanam Venkatesh on Saturday lashed at MLA Gottipati Ravikumar for attacking his family supporters.