ట్రంప్ దారిలో సిద్దు:బెంగుళూరులో తెలుగు టెక్కీలకు షాక్

స్థానికులకే ఐ.టి కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలు కల్పించాలనే డిమాండ్ తో కొత్త చట్టాన్ని తెచ్చేందుకు కర్ణాటక ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ చట్టం వస్తే కర్నాటక రాష్ట్రంలోని ఐటి కంపెనీల్లో పనిచేస్తోన్న తెలుగువారి ఉ

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Monday, December 26, 2016, 13:03 [IST]

English summary

karnataka state governament prepare new act for local people in i.t sector jobs, thousands of telugu people losses their jobs in i.t sector