'వైసీపీ గెలిచిన రాయలసీమలోనే వర్షాల్లేవ్.. కోస్తాలో కురిశాయి..'

కోస్తాంధ్ర జిల్లాల్లో సమృద్దిగా వర్షాలు కురిశాయని, వైసీపీ గెలిచిన రాయలసీమలోనే వర్షాలు కురవలేదని కేఈ విమర్శించారు.

Tuesday, January 10, 2017, 14:53 [IST]

KE Krishnamurthy made satirical statements on YSRCP President Jagan. He criticized jagan over drought conditions in Rayalaseema