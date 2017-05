చంద్రబాబుతో మనస్పర్థలు నిజమే, కానీ, అందుకే టీడీపీలో: కేఈ ప్రభాకర్

ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబునాయుడు, సోదరుడు, డిప్యూటీ సీఎం కేఈ కృష్ణమూర్తితో మనస్పర్థలు వచ్చిన మాట వాస్తవమేనని మాజీ ఎమ్మెల్యే కేఈ ప్రభాకర్ స్పష్టం చేశారు.

English summary

It is said that Telugudesam leader KE Prabhakar souring with Andhra Pradesh CM Chandrababu Naidu.