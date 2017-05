పొత్తు వల్లే: బీజేపీపై ఎంపీ కేశినేని నాని సంచలనం, మెజార్టీ రాలేదని..

గత సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీతో పొత్తు లేకుండా ఉంటే విజయవాడలో తెలుగుదేశం మరింత భారీ మెజార్టీతో గెలిచేదని ఎంపీ కేశినేని నాని ఆదివారం సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Story first published: Sunday, May 21, 2017, 15:44 [IST]

English summary

Telugudesam Party leader and MP Kesineni Nani make hot comments on BJP on Sunday.