ఖైదీ నెం.150 ఫంక్షన్ త్వరగా ముగించాలని చెప్పారా?, స్వల్ప తొక్కిసలాట

ఖైదీ నెంబర్ 150 సినిమా ఫ్రీలాంచ్ వేడుక శనివారం రాత్రి గుంటూరు సమీపంలోని హాయ్‌ల్యాండ్స్‌లో అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది.

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 8:41 [IST]

English summary

A minor stampede broke out when the fans vied with each other to catch glimpse of the actor-politician. seventeen people were injured in the incident.