ఏపీతో ‘కియా’ ఒప్పందం: ట్రంప్ సర్కారు ఆరా, సీఎంఓ ఆశ్చర్యం

ప్రముఖ దక్షిణాఫ్రికా ఆటోమొబైల్ సంస్థ 'కియా'తో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడాన్ని అమెరికాలోని డొనాల్డ్ ట్రంప్ సర్కారు నిశితంగా గమనిస్తున్నట్లు సమాచారం.

English summary

Kia Motors Corp., a unit of South Korea’s Hyundai Motor Co., said on Thursday that it will invest $1.1 billion on building a manufacturing facility in Andhra Pradesh, marking its entry into a market that is touted to become the world’s third largest for passenger vehicles by 2020.Interesting is that US has inquired on this MOU.