నగదు రహిత లావాదేవిల్లో ఉన్న సమస్యల గురించి చెబుతూ.. తనకు ఎదురైన అనుభవం గురించి ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి ఇలా చెప్పుకొచ్చారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Kotamreddy Sridhar Reddy was told media that he faced the problems in cashless transactions