ఖబడ్దార్ వ్యాఖ్య చిరుపై కాదు, వర్మ గొడవలోకి లాగొద్దు: క్రిష్ వివరణ

ఖబడ్డార్ అంటూ తాను చేసిన వ్యాఖ్య చిరంజీవిని ఉద్దేశించింది కాదని క్రిష్ వివరణ ఇచ్చారు. రామ్ గోపాల్ వర్మ వివాదంలోకి తనను లాగవద్దని కోరారు.

English summary

The director of Balakrishna's Goutamiputra Satakarni, Krish clarified that his comment is not on Mega star Chiranjeevi.