ట్విస్ట్: సుమశ్రీ కేసులో కృష్ణకుమార్ పై మొదటి భార్య నీలిమ ఫిర్యాదు

విజయవాడకు చెందిన సుమశ్రీ కేసులో మరో ట్బిస్ట్ వెలుగుచూసింది. సుమశ్రీ కూతురు సాయిశ్రీ వారం రోజుల క్రితం క్యాన్సర్ వ్యాధితో బాధపడుతూ మరణించింది.

English summary

Krishna kumar first wife Nellima complaint against him in Vijayawada police station. Sumasree and krishna kumar attacked me on 2010.she allegations on Krishna kumar and Sumasree.