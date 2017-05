10ని.ల్లో చేరుకున్నాం: నారాయణ రెడ్డి హత్యపై ఎస్పీ, ట్విస్ట్.. నెంబర్ లేని ట్రాక్టర్!

వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పత్తికొండ నియోజకవర్గ ఇంచార్జ్ చెరుకులపాడు నారాయణ రెడ్డి, ఆయన అనుచరుడు సాంబశివుడు హత్యలకు సంబంధించి పోలీసుల నిర్లక్ష్యం ఉందన్న వైసిపి నేతల ఆరోపణలను ఎస్పీ కొట్టి పారేశారు.

Kurnool SP Ravikrishna on YSR Congress party leader Narayana Reddy's murder in Kurnool district.

