జగన్ ఉన్నంత వరకు చంద్రబాబుకు ఢోకా లేదా: తెలుగు తమ్ముళ్లు హ్యాపీ

విజయవాడ మాజీ ఎంపీ లగడపాటి రాజగోపాల్ తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలకు ఓ ధైర్యం చెప్పారని అంటున్నారు. ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడుకు ఎలాంటి ఢోకా లేదని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారని తెలుస్తోంది.

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 18:56 [IST]

Former MP Lagadapati Rajagopal compares YSRCP chief YS Jaganmohan Reddy with AICC chief Rahul Gandhi.

