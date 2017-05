రైతుల వలసలు బాబు వైఫల్యం: సీమ 'బంద్'లో రోడ్డెక్కిన వామపక్షాలు..

రాయలసీమను కరువు నుంచి గట్టెక్కించేందుకు సీమకు ప్రత్యేక ప్యాకేజీ ప్రకటించాలని వామపక్షాలు డిమాండ్ చేశాయి. అలాగే అప్పుల్లో కూరుకుపోయిన అన్నదాతలను ఆదుకునేందుకు ప్రభుత్వం తక్షణ రుణాలు మంజూరు చేయాలన్నారు.

English summary

Left parties gear up for Rayalaseem Bandh on Wednesday. In four districts of Rayalaseema the party activists are helding protrest