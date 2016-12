ఏపీలో టాప్-12 నియోజవర్గాలు ఇవే!.. జాబితా విడుదల చేసిన ప్రభుత్వం

ఏపీ ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలోని టాప్-12 నియోజకవర్గాల జాబితాను విడుదల చేసింది.

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 18:19 [IST]

English summary

AP Govt released List of Top 12 constituencies in andhrapradesh. Interestingly four constituencies from west godavari are in top-4