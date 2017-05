'చంపిరిరా.. నన్ను చంపిరి..': నారాయణరెడ్డి హత్యపై ప్రత్యక్ష సాక్ష్యుల కథనం..

నారాయణరెడ్డిపై వేటకొడవళ్లతో దాడికి దిగి.. తల నరికి రాళ్లతో కొట్టి చంపేశారని అన్నాడు. హత్య సమయంలో.. 'చంపిరిరా.. నన్ను చంపిరిరా' అంటూ నారాయణ ఆర్తనాదాలు పెట్టాడని చెప్పాడు.

English summary

It is a clear information about YSRCP incharge Narayana Reddy murder. Some of the live witness explained these details.