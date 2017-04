సహజీవనం చేశాడు, డబ్బు, నగలతో పరారయ్యాడు: యువతి ఆవేదన

వారిద్దరి పరిచయం ప్రేమగా మారింది. ఈ క్రమంలో త్వరలో పెళ్లి చేసుకుందామని చెప్పిన యువకుడు.. సహజీవనం చేసేందుకు ఆ యువతిని ఒప్పించాడు. దీంతో వారిద్దరూ కొంతకాలంగా సహజీవనం చేస్తున్నారు.

English summary

A girl complained on her lover for escaping from her living relationship.