ఏదేమైనా నారా లోకేష్ తన ప్రసంగాల్లో ఇంకా తడబాటును, తప్పులను కొనసాగించినంత కాలం ఆయన ప్రత్యర్థి వర్గం వాటికి మరింత ప్రాచుర్యం కల్పిస్తూనే ఉంటుంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Ap IT Minister Nara Lokesh again committed mistake in a Tdp meeting at Nellore. The video was going viral in social media