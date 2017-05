నాకు మంత్రి పదవి ఇష్టం లేదు, కానీ, లోకేష్ సంచలనం

పార్టీ పెద్దల ఒత్తిడి మేరకే తాను మంత్రిపదవిని తీసుకొన్నానని ఆంధ్రప్రదేశ్ పంచాయితీరాజ్ ,గ్రామీణాభివృద్దిశాఖ మంత్రి నారాలోకేష్ చెప్పారు.

English summary

I won't interest minister post, but party senior leaders pressured on me said Andhrapradesh Rural development minister Nara Lokesh on Friday in Visakhapatnam district.He participated developmental activities in Visakha district.