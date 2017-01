ఇదో ప్రేమకథ: జైల్లో ప్రియుడు, తల్లిదండ్రులు పొమ్మన్నారు

మైనారిటీ తీరని ఓ బాలిక పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా మారింది. ఆమెను తీసుకుని పారిపోయిన ప్రియుడు జైలు పాలయ్యాడు. తల్లిదండ్రులు ఇంటి నుంచి గెంటేశారు.

English summary

Andhra Pradesh Mahila Commission member Rajya lakshmi explained about a love story of a Telangana girl and Andhra boy.