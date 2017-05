డబ్బులతోనే ఎన్నికల్లో గెలిచాం.. పోలవరంలో అవకతవకలు వాస్తవమే: టీడీపీ ఎంపీ

పోలవరం భూసేకరణలో గతంలో అవకతవకల మాట నిజమేనన్నారు. అయితే ఈ అవకతవకలను అధికారులు సరిద్దుతున్నారని వెల్లడించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Tdp MP Maganti Babu said there is no clashes between Chandrababu Naidu and him. At the same time he made some shocking comments on elections