కిరాతకం :మహిళలపై అత్యాచారం చేసి, హత్య చేస్తాడు

మాయమాటలు చెప్పి మహిళలను లోబర్చుకొని అత్యాచారం చేసి వారికి అతి కిరాతకంగా హతమారుస్తున్న లక్ష్మినారాయణ అనే నిందితుడిని తూర్పుగోదావరి జిల్లా పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

English summary

a man arrested eastgodavari police, laxminaraya allegedly rape and murderd five ladies, from 2012 laxmi naraya contiues this type incidents.