షాక్ :కోడిపందేల్లో రివాల్వర్ తో కాల్పులు, ఎందుకంటే?

పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల్లో కాల్పుల ఘటన కలకలం సృస్టించింది. కోడిపందెలు జరుగుతున్న చోట ఓ వ్యక్తి మూడు రౌండ్లు గాల్లోకి కాల్పులు జరిపాడు. నిందితుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకొని ప్రశ్నిస్తున్నారు.

Story first published: Friday, January 13, 2017, 15:53 [IST]

English summary

a man fires three rounds into air near cock fight at srinivasapuram in west godavari district.when cock fight startes a man open fire into air , police arrested that man.