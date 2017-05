తప్పిన పెను ప్రమాదం: ప్రకాశం బ్యారేజీ గేట్లెత్తేసిన పిచ్చోడు!, 100క్యూసెక్కుల నీరు వృథా

నీటి పారుదల శాఖ అధికారుల అలసత్వం, ఓ మతి స్థిమితం లేని వ్యక్తి నిర్వాకంతో ప్రకాశం బ్యారేజీ నుంచి సుమారు 100 క్యూసెక్కుల నీరు వృథా పోయింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Workers hired for maintenance works at Prakasam Barrage on Krishna river in Vijayawada on Tuesday afternoon were shocked to see water gushing out of the barrage downstream.