మనవరాలిపై తాత అఘాయిత్యం: ఆపై బురదలో తొక్కి హత్య

ఓ వ్యక్తి తన మనవరాలి పట్ల అత్యంత కిరాతకంగా వ్యవహరించాడు. ఆమెపై లైంగిక దాడి చేసి ఆ తర్వాత ఆమెను దారుణంగా హత్య చేశాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A man sexually assaulted his grand daughter and killed her in West Godavari district of Andhra Pradesh.