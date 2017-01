సీఎం చంద్రబాబునాయుడు నిత్యం వ్యాయామం చేయడం వల్లనే ఆయన చాలా హ్యాండ్సంగా, స్ట్రాంగ్‌గా ఉన్నారని మంచు లక్ష్మీ చెప్పుకొచ్చారు.

English summary

Actress Manchu Lakshmi on Sunday said that AP CM Chandrababu is handsome and strong due to he is doing exercise.