"చంద్రబాబే అడ్డంకి, అమరావతిలో కురుక్షేత్ర సంగ్రామం"

ఎస్సీ రిజర్వేషన్ల వర్గీకరణపై మందకృష్ణ మాదిగ నారా చంద్రబాబు నాయుడిపై ధ్వజమెత్తారు. వర్గీకరణకు చంద్రబాబే అడ్డంకి అని నిందించారు.

English summary

MRPS founder president Manda Krishna Madiga has blamed Andhra Pradesh CM and Telugu Desam party chief Nara Chandrababu Naidu on the categorisation SC reservations issue.