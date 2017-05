టిటిడి రేసులో జ్యోతుల, ఢిల్లీ నుంచీ ఒత్తిడి: రాయపాటి తీవ్ర నిర్ణయం!?

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కొత్త చైర్మన్‌గా నటుడు, ఎంపీ మురళీ మోహన్ దాదాపు ఖరారయినట్లుగా ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ పదవి కోసం చాలామంది రేసులో ఉన్నారు.

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 18:25 [IST]

English summary

Many leaders from Telugudesam and BJP are in tirumala tirupati devasthanam chairman race.