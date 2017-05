అప్పటిదాకా ప్రశాంతంగా నారాయణ.. ఒక్కసారిగా..: నిషిత్ పేరిట ట్రస్ట్

ఏపీ మంత్రి నారాయణ తనయుడు నిషిత్ అంత్యక్రియలకు పలువురు రాజకీయ ప్రముఖులు, అభిమానులు, స్నేహితులు తరలి వచ్చారు. తొలుత తనయుడి మృతదేహాన్ని చూసి తల్లడిల్లి,

Subscribe to Oneindia Telugu

VIPs, politicians and citizens throng Narayana Medical College grounds to pay homage.

Other articles published on May 12, 2017