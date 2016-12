'మీడియా ముసుగులో చంద్రబాబుపై మావోయిస్టులు దాడి చేసే అవకాశం'

మీడియా ముసుగులో చంద్రబాబుపై మావోయిస్టులు దాడికి దిగే అవకాశముందని ఇంటలిజెన్స్ వర్గాలు హెచ్చరిస్తున్నాయి.

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 13:59 [IST]

English summary

Intelligence once again warned AP police that CM Chandrababu may face threat from maoists