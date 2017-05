నాలుగురోజుల్లో పెళ్లి.. కానీ అంతలోనే ఘోరం జరిగిపోయింది!

మరో నాలుగు రోజుల్లో పెళ్లి చేసుకుని అత్తవారింట్లో అడుగుపెట్టాల్సిన ఆ యువతికి అప్పుడే నూరేళ్లు నిండిపోయాయి. పెళ్లి బట్టలు కొనుక్కుని హైదరాబాద్ నుంచి తిరిగి వస్తూ కారు బోల్తా పడిన దుర్ఘటనలో కన్నుమూసింద

English summary

Rajiya Begum, who is a daughter of the copuple Iqbal, Bhanooji who are residing at Nallakunta Street of Gadwal Town died in a road accident while coming from Hyderabad after the completion of the shopping. She is going to marry after 4 days but in an un expected Tragedy Rajiya Begum passed away.