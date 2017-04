షాకింగ్ యాక్సిడెంట్: వంతెన పైనుంచి కిందపడ్డ కారు, ముగ్గురు మృతి

గుంటూరు జిల్లా కాకాని సమీపంలోని బుడంపాడు రైల్వే బ్రిడ్జి వద్ద జరిగిన కారు ప్రమాదంలో ముగ్గురు దుర్మరణం పాలవగా, ఒక వ్యక్తి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు.

English summary

Kakani: A massive accident took place at Budampadu railway bridge, Kakani, Guntur District on Saturday afternoon. Four persons belongs to Bangalore who are travellig in a car got accident and it was fallen from the bridge into the valley. One person spot dead and other three are seriously injoured. Locals took them to nearest hospital there more 2 are dead while treatment is going on.