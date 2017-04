నేడే తేలనుందా? శోభానాగిరెడ్డి వర్థంతి సభలో నంద్యాల అభ్యర్థి ప్రకటన!

నేడు శోభానాగిరెడ్డి వర్థంతి కావడంతో.. అఖిలప్రియ నంద్యాల అభ్యర్థిపై ఒక ప్రకటన చేస్తారని తెలుస్తోంది.

English summary

Ap minister Bhuma Akhilapriya may announce Nandyala by poll candidate on this afternoon during the occasion of Shobha Nagireddy death anniversary