మా కొడుకు లోకేష్ నా భార్య మాటే వింటాడు: ఎందుకో చెప్పిన చంద్రబాబు

తన భార్య పారిశ్రామికవేత్త అని, సహజంగానే తన కుమారుడు ఆమె మాటే ఎక్కువ వింటాడని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు బుధవారం నాడు అన్నారు.

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 13:55 [IST]

English summary

Men will pay dowry in future, says Chandrababu Naidu.