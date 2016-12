మరో షాక్: ఏ క్షణంలోనైనా మంత్రి గంటా ఆస్తుల వేలం!

ఏపీ మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావుకు మరో షాక్ తగలనుంది. ప్రత్యూష కంపెనీ డైరెక్టర్లు, హామీదారుగా ఉన్న మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకున్న ఇండియన్ బ్యాంక్..

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

It said that Andhra Pradesh Minister Ganta Srinivasa Rao assets to be auctioned.