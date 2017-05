కొడుకు 'స్పీడ్' గురించి తెలియని నారాయణ, డౌట్ లేకున్నా..: మంత్రికి జగన్ ఫోన్

ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి నారాయణ తనయుడు నిషిత్ బుధవారం తెల్లవారుజామున హైద్రాబాద్‌లోని జూబ్లీహిల్స్ రోడ్డు నెంబర్ 36లో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Thursday, May 11, 2017, 13:37 [IST]

English summary

Minister Narayana did not know about son Nithish's fast driving.