మంత్రి నారాయణ కుమారుడి మృతదేహం నెల్లూరుకు తరలింపు, రేపు అంత్యక్రియలు

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ మంత్రి నారాయణ కుమారుడు నిశిత్‌‌ మృతదేహాన్ని స్వస్థలం నెల్లూరు తరలించారు. అపోలో ఆస్పత్రిలో నిశిత్‌ మృతదేహానికి వైద్యులు శవపరీక్ష నిర్వహించి కుటుంబసభ్యులకు అప్పగించారు.

English summary

Andhra Pradesh Minister Dr P Narayana's son Nishith dead body shifted to his native place Nellore. Nishith and his friend Raja Ravi Chandra died in a road mishap in Hyderabad in the early hours of Wednesday. After postmartam the doctors of the Apollo Hospital handoverd his dead body to the relatives. Nishith's funerals will be done on tomorrow at Narayana College Campus, Nellore.