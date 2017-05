ఏడుస్తూ.. నారాయణ చెప్పిన ఆ 'ఒక్క మాట': కొడుకు దుర్మరణంపై అందరితోను అదే!

నారాయణ విద్యా సంస్థల డైరెక్టర్ నిషిత్ నారాయణ దుర్మరణం అతని తండ్రి, మంత్రి నారాయణను తీవ్రంగా కలచివేసింది. ప్రమాదానికి కొన్ని గంటల ముందు ఫోన్ ద్వారా మాట్లాడి జాగ్రత్తలు చెప్పిన ఆయన,

Story first published: Thursday, May 11, 2017, 10:20 [IST]

English summary

Ap minister Narayana was shocked after hearing his son's death in road accident. He quickly returned from london tour