ఈ పరిస్థితి ఎవరికీ రావొద్దు: ఏడ్చిన మంత్రి నారాయణ, కొడుకుతో చివరి మాటలివే..

తన తనయుడు నిషిత్ నారాయణ పార్థివ దేహాన్ని చూసి మంత్రి నారాయణ కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Thursday, May 11, 2017, 9:33 [IST]

Andhra Pradesh Minister Narayana weeps on seeing son's body.

Other articles published on May 11, 2017