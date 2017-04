పొలిటికల్ పంచ్: పట్టుకోసం సోమిరెడ్డి వ్యూహాత్మక అడుగులు, నారాయణకు చెక్?

మంత్రివర్గంలో నెల్లూరు జిల్లా నుండి సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డికి స్థానం దక్కడంతో ఆ జిల్లా రాజకీయాల్లో వేడేక్కాయి.

English summary

Andhra pradesh Agriculture minister Somireddy Chandramohan Reddy strategy for strengthen party in Nellore district. he coordinate within the party groups.