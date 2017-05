ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి మరో దిగ్గజ ఐటీ సంస్థ రాబోతోంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గన్నవరం వద్ద 17 ఎకరాల ఆర్టీసీ డ్రైవింగ్‌ పాఠశాల స్థలాన్ని హెచ్‌సీఎల్‌కు కేటాయించింది.

English summary

Andhra CM Chandrababu Naidu's son Nara Lokesh has successfully attracted IT major HCL Technologies to invest in Andhra Pradesh.