వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు, ఏపీ ప్రతిపక్ష నేత వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిపై మంత్రి, తెలుగుదేశం పార్టీ నేత సుజయ కృష్ణ రంగారావు శుక్రవారం నిప్పులు చెరిగారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Minister and Telugudesam Party leader Sujaya Krishna Ranga Rao on Friday asked YS Jagan why he is supporting BJP.