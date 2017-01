దారుణం: అమ్మాయిపై ప్రైవేట్ కారు డ్రైవర్ అత్యాచారం

ఓ ప్రైవేట్ కారు డ్రైవర్ 17 ఏళ్ల అమ్మాయిపై ఓ ప్రైవేట్ కారు డ్రైవర్ అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. అతని కోసం పోలీసులు వేట ప్రారంభించారు.

A- 17-year old minor girl was allegedly raped by a 30-year-old man under Fourth-Town police station limits in the city. The incident took place on Thursday evening and her mother lodged a complaint with the police on Friday evening.