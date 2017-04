సీన్ రివర్స్: అప్యాయంగా పలకరించుకున్న ఎమ్మెల్యే చింతమనేని, వనజాక్షి!

తాజాగా ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మార్వో మధ్య చోటు చేసుకున్న సంభాషణ ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.చింతమనేని ప్రభాకర్, వనజాక్షిలు ఒకరినొకరు అప్యాయంగా పలకరించుకోవడం స్థానికంగా హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

Story first published: Thursday, April 27, 2017, 13:17 [IST]

English summary

MLA Chintamaneni Prabhakar on Thursday greeted MRO Vanajakshi an event held in Denduluru.