శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాస ఎమ్మెల్యే గౌతు శ్యామ్‌ సుందర్‌ శివాజీ సోమవారం అర్ధరాత్రి గుండెపోటుకు గురయ్యారు. దీంతో ఆయనను హుటాహుటిన విశాఖలోని కేర్‌ ఆసుపత్రికి తరలించారు.

Srikakulam district Palasa MLA Gouthu Sivaji hospitalised with Heart Attack.

