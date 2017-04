తాను ఎంపీసీలో మెట్రిక్యులేషన్ చేశానని చెప్పారు. ఆ తర్వాత మళ్లీ సవరించుకుని.. మెట్రిక్యులేషన్ కాదని పీయూసీలో ఎంపీసీ చేశానని అన్నారు.

Story first published: Tuesday, April 18, 2017, 13:46 [IST]

English summary

Tdp MLA Jaleel Khan again slipped his tongue in another interview. He said he studied mpc group in matriculation