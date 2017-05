విహారంలో విషాదం: అమెరికాలో టీడీపీ ఎమ్మెల్యే మేనల్లుడి మృతి

అమెరికాలో వివాహ వార్సికోత్సవాన్ని ఆనందంగా జరుపుకునేందుకు వెళ్లిన ఆ కుటుంబంలో విషాదం నెలకొంది. వాటర్‌ ర్యాంప్‌ చేస్తుండగా చోటుచేసుకున్న ప్రమాదంలో ప్రకాశం జిల్లా కనిగిరి ఎమ్మెల్యే కదిరి బాబూరావు మేనల్లు

English summary

The man went for boat ride along with three cousins Identified as Allu Dinesh, nephew of Kanigiri MLA Babu Rao A visiting Indian, Telugu man from Andhra Pradesh , Dinesh, died in boat capsize in the waters of Arkansas River near Canon City in the US.