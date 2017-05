రైతు స్పెల్లింగ్ కూడా తెలియని రోజా మమ్మల్ని విమర్శించడమా?: సోమిరెడ్డి

ప్రతీ ఏటా గుంటూరు మిర్చి యార్డులో హమాలీలకు, గుమాస్తాలకు 40రోజుల పాటు సెలవులిస్తారని, ఇది ఎప్పటినుంచో జరుగుతోందని అన్నారు.

Friday, May 19, 2017, 16:52 [IST]

Ap minister Somireddy Chandramohan Reddy criticized Ysrcp Mla Roja on farmers issue. He criticized even Roja does't know farmer spelling