ఎమ్మెల్యేకు చిక్కులు తెచ్చి పెట్టిన పవన్ కల్యాణ్: సహకరించలేదని మొర

పవన్ కల్యాణ్ ఉద్ధానం పర్యటన ఎలమంచిలి శాసనసభ్యుడు పంచకర్ల రమేష్ బాబును చిక్కుల్లో పడేసింది. పవన్ కల్యాణ్‌కు ఆయన సహకరించినట్లు అధిష్టానానికి ఫిర్యాదులు వెళ్లాయి.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Yelamanchili MLA Panchakarla Ramaesh babu clarified the he never cooperated Jana Sena chief Pawan Kalyan's Udhanam visit in Srikalulam district of Andhra Pradesh.